Писатель Рю Мураками умер в возрасте 74 лет — The Japan Times

Японский писатель Рю Мураками умер 17 октября в возрасте 74 лет. Он написал более 40 романов и сборников рассказов, а его проза отличалась критикой общества, гротеском и темами социального отчуждения, сообщает The Japan Times. Известие о смерти литератора появилось 23 октября.

От дебюта к литературному признанию

Рюноскэ Мураками родился в 1952 году недалеко от американской военной базы в Сасебо, префектура Нагасаки, в семье учителей. В молодости он играл на барабанах в рок-группе и присоединился к политическому протесту, забаррикадировав крышу своей школы в поддержку студенческих выступлений в Токио. Этот опыт позднее отразился в его полуавтобиографической повести «69».

Дебютный роман Мураками «Almost Transparent Blue» вышел в 1976 году и быстро стал бестселлером. Книга рассказывает о разочарованной японской молодежи 1970-х годов; ее персонажи прибегают к наркотикам, сексу и случайному насилию. Роман получил премии Gunzo для новых авторов и Акутагавы, а в 1979 году Мураками написал сценарий и снял его экранизацию.

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Темы отчуждения и работа на телевидении

Среди известных книг автора — «Coin Locker Babies» 1980 года, «Popular Hits of the Showa Era» 1994 года и «In the Miso Soup» 1997 года. «Coin Locker Babies» рассказывает о двух мальчиках, которых младенцами бросили в камерах хранения на вокзале. Роман получил премию Номы для новых авторов в 1981 году.

В интервью Vice в 2013 году Мураками говорил, что творческие люди могут направлять гнев и разрушительную энергию в письмо или музыку, тогда как в других случаях это может вести к насилию или терроризму. В его произведениях также прослеживалось влияние американской культуры, а сам писатель критиковал социальное неравенство и культурную напряженность, связанную с отношениями Японии и США.

С апреля 2006 года Мураками вместе с актрисой Эйко Коикэ вел на TV Tokyo деловое ток-шоу «Cambrian Palace». В программе они опросили более тысячи гостей о корпоративных стратегиях и экономических тенденциях, а каждый эпизод завершался написанным от руки высказыванием писателя. После специального выпуска к 20-летию программы 26 марта Мураками и Коикэ покинули шоу. Последним написанным от руки посланием Мураками аудитории стало «Death & Life».

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