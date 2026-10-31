作家村上龙去世，享年74岁——《日本时报》

日本作家村上龙于10月17日去世，享年74岁。他创作了40多部小说和短篇小说集，其作品以对社会的批判、怪诞元素以及社会疏离主题著称，《日本时报》报道。这位作家去世的消息于10月23日传出。

从出道到获得文学认可

村上龙之介于1952年出生在长崎县佐世保市附近的一座美国军事基地旁，出身于教师家庭。年轻时，他曾在一支摇滚乐队中担任鼓手，并参与政治抗议活动，为声援东京的学生示威而封锁了自己学校的屋顶。这段经历后来反映在他的半自传体中篇小说《69》中。

村上龙的处女作小说《Almost Transparent Blue》于1976年出版，并迅速成为畅销书。这本书讲述了20世纪70年代失意的日本青年；书中人物沉溺于毒品、性和随机暴力。该小说获得了Gunzo新人奖和芥川奖，1979年，村上龙为其电影改编作品编写剧本并执导。

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疏离主题与电视工作

作者的知名作品包括1980年的《Coin Locker Babies》、1994年的《Popular Hits of the Showa Era》以及1997年的《In the Miso Soup》。《Coin Locker Babies》讲述了两名男孩的故事：他们在婴儿时期被遗弃在车站的寄存柜中。该小说于1981年获得野间新人奖。

村上龙在2013年接受Vice采访时表示，有创造力的人可以将愤怒和破坏性能量导向写作或音乐，而在其他情况下，这可能导致暴力或恐怖主义。他的作品也体现了美国文化的影响，而作家本人则批评了与日美关系相关的社会不平等和文化紧张。

自2006年4月起，村上龙与演员小池荣子共同主持东京电视台的商业谈话节目《Cambrian Palace》。在节目中，他们就企业战略和经济趋势采访了1,000多名嘉宾，每期节目都以作家手写的一句话结束。在3月26日播出的节目20周年特别节目后，村上龙和小池荣子离开了该节目。村上龙留给观众的最后一则手写寄语是“Death & Life”。

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