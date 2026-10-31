南非作家戴蒙·加尔古特获得了韩国第15届朴景利国际奖。该奖项由托地文化基金会于2011年设立，以纪念韩国作家朴景利，《韩国先驱报》报道。加尔古特将获得证书、纪念牌匾以及1亿韩元的奖金，约合7.5万美元。

创作中的历史

在首尔举行的新闻发布会上，这位作家表示，他希望能够写爱情故事，或写完全不受历史背景影响的文本。与此同时，他说，由于南非动荡的过去，南非作者很难将小说创作与国家历史分开。

加尔古特1963年出生，在种族隔离制度下成长。种族隔离是一种制度化的种族隔离和歧视体系，在1994年首次民主选举前一直在南非实行。这位作家认为，在废除种族隔离法律后，政治权力发生了变化，但社会的经济分化在很大程度上仍然存在。他还指出生活水平方面的种族不平等：该国最富有的居民主要是白人，而最贫穷的居民主要是黑人。

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小说《承诺》

加尔古特的小说《承诺》探讨了不平等和未履行义务的主题，该书于2021年获得布克奖。该书讲述了居住在比勒陀利亚郊区的白人斯瓦特一家的故事。在大约三十年间，家庭成员一直推迟履行将房屋和土地交给他们的黑人家政工萨洛梅的承诺。只有小女儿阿莫尔坚持要履行这一承诺。

加尔古特表示，历史和政治是其创作主题的一部分，但对他而言，小说的核心仍然是人及人的性格。这位作家还将于原州的朴景利文学公园与韩国读者见面，并参加在首尔举行的文学讨论。

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