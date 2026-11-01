佳士得在阿联酋阿布扎比举办的首场美术拍卖会成交额达894万美元。拍卖行表示，此次拍卖还创下九项拍卖纪录。据《The National》报道，Mawasim: 20 Years of Modern and Contemporary Middle Eastern Art拍卖在The Abu Dhabi Edition酒店举行。这是十多年来佳士得中东现代及当代艺术晚间拍卖取得的最高成交额。

最昂贵拍品

最昂贵的作品是伊朗艺术家莫尼尔·沙赫鲁迪·法尔曼法尔马扬于2006年创作的Variations on the Hexagon。经过近七分钟竞拍，该作品以84.48万美元成交，拍前估价为15万至25万美元。

土耳其艺术家法赫雷尔尼萨·泽伊德创作于1948至1949年的Composition以52.48万美元落槌。伊拉克艺术家费塞尔·拉伊比·萨希的Baghdad Cafe (The Coffee Shop)以及伊朗艺术家阿里·巴尼萨德尔的Homo Deus均以51.2万美元成交。

亚美尼亚裔黎巴嫩画家保罗·吉拉戈西安的Noces (Wedding)、埃及艺术家马哈茂德·赛义德的Portrait de Princesse Fadia，以及法赫雷尔尼萨·泽伊德的Endless Thoughts，买家均支付了48.64万美元。

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参与者和纪录

此次拍卖推出了来自13个国家的58位艺术家的70件拍品。此次销售是为纪念佳士得在阿联酋举办首场拍卖20周年，该首场拍卖于2006年在迪拜举行。

十大最昂贵拍品还包括：巴勒斯坦艺术家萨米娅·哈拉比的Yesterday，以35.84万美元成交；黎巴嫩艺术家艾曼·巴尔巴基的Babel Tower，以28.16万美元成交；以及伊朗艺术家法尔哈德·莫希里的Untitled，以23.04万美元成交。佳士得称创下九项纪录，其中包括吉拉戈西安和哈拉比作品在不同艺术媒介类别中的纪录。

阿联酋艺术家拉米·法鲁克、法特玛·卢塔和阿夫拉·阿尔-达赫里，以及黎巴嫩艺术家纳比尔·坎索，首次亮相佳士得拍卖会。拍卖行数据显示，超过30%的登记参与者为千禧一代或Z世代，37%为佳士得新客户。

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