Pierwsza aukcja sztuk pięknych Christie’s w Abu Zabi w ZEA przyniosła 8,94 mln dolarów. Według domu aukcyjnego licytacja ustanowiła również dziewięć rekordów aukcyjnych. Jak informuje The National, sprzedaż Mawasim: 20 Years of Modern and Contemporary Middle Eastern Art odbyła się w hotelu The Abu Dhabi Edition. Był to najwyższy wynik wieczornej sprzedaży nowoczesnej i współczesnej sztuki Bliskiego Wschodu w Christie’s od ponad dekady.

Najdroższe loty

Najdroższym dziełem była praca Variations on the Hexagon irańskiej artystki Monir Shahroudy Farmanfarmaian, stworzona w 2006 roku. Po niemal siedmiu minutach licytacji sprzedano ją za 844 800 dolarów, przy wcześniejszej wycenie na 150–250 tys. dolarów.

Composition tureckiej artystki Fahrelnissy Zeid, datowana na lata 1948–1949, została sprzedana za 524 800 dolarów. Dzieła Baghdad Cafe (The Coffee Shop) irackiego artysty Faisela Laibiego Sahiego oraz Homo Deus irańskiego artysty Alego Banisadra sprzedano po 512 tys. dolarów każde.

Obraz Noces (Wedding) ormiańsko-libańskiego malarza Paula Guiragossiana, Portrait de Princesse Fadia egipskiego artysty Mahmouda Saida oraz Endless Thoughts Fahrelnissy Zeid kosztowały kupujących po 486 400 dolarów.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Uczestnicy i rekordy

Na aukcję wystawiono 70 lotów autorstwa 58 artystów z 13 krajów. Sprzedaż zorganizowano z okazji 20. rocznicy pierwszej aukcji Christie’s w ZEA, która odbyła się w Dubaju w 2006 roku.

Wśród dziesięciu najdroższych lotów znalazły się także Yesterday palestyńskiej artystki Samii Halaby, sprzedane za 358 400 dolarów, Babel Tower libańskiego artysty Aymana Baalbakiego za 281 600 dolarów oraz Untitled irańskiego artysty Farhada Moshiriego za 230 400 dolarów. Christie’s poinformował o dziewięciu rekordach, w tym dotyczących poszczególnych mediów artystycznych dzieł Guiragossiana i Halaby.

Emiraccy artyści Rami Farouk, Fatma Lootah i Afra Al Dhaheri, a także libański artysta Nabil Kanso, zadebiutowali na aukcjach Christie’s. Według domu aukcyjnego ponad 30% zarejestrowanych uczestników stanowili milenialsi lub przedstawiciele pokolenia Z, a 37% było nowymi klientami Christie’s.

Czytaj nas na