Południowokoreański zespół BTS 31 października 2026 roku zakończył w brazylijskim São Paulo serię trzech wyprzedanych koncertów na stadionie MorumBIS. Występy 28, 30 i 31 października były jedynymi datami zespołu w Brazylii w ramach światowej trasy ARIRANG.

Jak informuje The Rio Times, miejska spółka turystyczna SPTuris prognozowała łącznie 253 374 uczestników podczas trzech wieczorów, czyli około 84 tys. widzów na każdy koncert. Jednocześnie nie opublikowano oficjalnych danych o faktycznej frekwencji. Według szacunków prasy w każdym show uczestniczyło od ponad 80 tys. do około 90 tys. osób.

Skargi dotyczące organizacji

Pierwszego dnia koncertów część uczestników zgłaszała długie kolejki, trudności z walidacją biletów oraz wejście, które pozostawało zamknięte przez około godzinę. Przed rozpoczęciem show ulewa zablokowała również drogi prowadzące do stadionu. Nie opublikowano danych o liczbie osób, których to dotknęło.

Policja Wojskowa stanu São Paulo prowadziła w pobliżu stadionu operację BRAvO od 27 października. W dniu finałowego koncertu miejska służba zarządzania ruchem CET skierowała 82 funkcjonariuszy.

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Działania organów ochrony konsumentów

28 października krajowy sekretariat ochrony praw konsumentów Senacon, jako środek zapobiegawczy, zawiesił działalność pięciu platform odsprzedaży biletów: BuyTicket, FunBuyNet, StubHub, TicketSwap Brasil i Viagogo International. Wobec czterech z nich wszczęto postępowania, które mogą przewidywać sankcje; Viagogo International nie znalazła się na tej liście.

BuyTicket oświadczył, że nadal działał i nie otrzymał oficjalnego powiadomienia o decyzji. Do 21 października organ ochrony konsumentów stanu São Paulo Procon-SP zarejestrował 518 skarg na promotora Live Nation Brasil, z których 460 dotyczyło struktury show. Live Nation potwierdziło, że na centralnej wieży na obiekcie zainstalowano cztery ekrany, podczas gdy w innych częściach trasy wykorzystywano 12 paneli LED w formacie 360 stopni.

Prokuratura stanu São Paulo dała również Ticketmaster 15 dni na wyjaśnienie metodologii obliczania opłaty serwisowej po skardze członka stanowego zgromadzenia ustawodawczego. Źródło nie wskazuje daty rozpoczęcia tego terminu.

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