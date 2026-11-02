韩国组合BTS于2026年10月31日在巴西圣保罗的MorumBIS体育场结束了连续三场售罄演唱会。10月28日、30日和31日的演出，是该组合在ARIRANG世界巡演期间唯一的巴西站日期。

据The Rio Times报道，圣保罗市旅游公司SPTuris预计三晚合计将有253,374名观众，即每场演唱会约8.4万名观众。与此同时，实际到场人数的官方数据尚未公布。据媒体估计，每场演出到场人数从超过8万人至约9万人不等。

关于组织工作的投诉

演唱会首日，部分观众反映排队时间过长、门票验证困难，以及入口关闭了约一小时。演出开始前，一场暴雨还封锁了通往体育场的道路。受影响人数的数据未予公布。

圣保罗州宪兵自10月27日起在体育场附近开展BRAvO行动。在最后一场演出当天，市交通管理服务机构CET部署了82名工作人员。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

消费者保护机构的行动

10月28日，国家消费者保护秘书处Senacon作为预防措施，暂停了五个票务转售平台的运营：BuyTicket、FunBuyNet、StubHub、TicketSwap Brasil和Viagogo International。其中四个平台被启动了可能涉及制裁的程序；Viagogo International未被列入该名单。

BuyTicket表示，该平台继续运营，且未收到有关该决定的正式通知。截至10月21日，圣保罗州消费者保护机构Procon-SP已登记针对主办方Live Nation Brasil的518起投诉，其中460起涉及演出结构。Live Nation确认，场地中央塔楼安装了四块屏幕，而巡演的其他部分则使用了12块360度格式的LED面板。

在一名州立法议会议员提出投诉后，圣保罗州检察院还给予Ticketmaster 15天时间，说明服务费计算方法。消息来源未说明该期限开始的日期。

关注我们在