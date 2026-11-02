在意大利那不勒斯，新加坡裁缝、Common Suits裁缝店创始人贾文·谭赢得了国际赛事Milano su Misura – Trofeo Arbiter 2026的冠军。他成为首位获得该赛事最高奖项的非意大利人，Channel NewsAsia报道。

航海风格造型

谭为比赛展示了一件海洋蓝色双排扣夹克，采用Loro Piana面料制成，融合羊毛、丝绸和亚麻，并搭配象牙色长裤。这件作品契合Lo Stile in Barca e in Banchina主题——“船上与码头的风格”，该主题致力于展现那不勒斯的海洋遗产和地中海航海优雅风格。

这套服装融入了帆船运动细节：肩部的反向褶裥便于自由活动，袖口下方隐藏的飘带可用于判断气流，袖口下方还设有超细纤维衬片，用于擦拭眼镜上的海水飞沫。象牙色橡胶纽扣的灵感来自传统甲板鞋。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

那不勒斯的比赛

谭与另外23名裁缝同场竞技，其中包括来自伦敦萨维尔街裁缝店的代表。这是第六届比赛，在该活动于2020年以现名恢复举办后，首次在米兰以外的城市举行，举办地为那不勒斯。国际选手直到2024年才获准参加比赛；在此之前，比赛仅向意大利大师开放。

谭在获得商业教育后开始从事裁缝工作：起初，他在新加坡国立大学食堂附近的一个小摊位工作。12年来，Common Suits还在马尼拉、雅加达和曼谷开设了裁缝店。目前，该品牌创始人负责设计、产品技术开发和公司的业务方向。

关注我们在