W Tajpej na Tajwanie zakończył się 11. festiwal sztuki Nuit Blanche, który trwał od godz. 14:00 w sobotę do godz. 2:00 w niedzielę w rejonie Yuanshan. Podczas wydarzenia odwiedzającym zaprezentowano instalacje artystyczne, interaktywne spektakle i muzykę na żywo, informuje Taipei Times.

Ponad 30 instalacji i 50 programów

Wydarzenie zostało współorganizowane przez Departament Spraw Kultury władz miejskich Tajpej oraz Francuskie Biuro w Tajpej we współpracy z paryskim centrum kultury Centquatre-Paris. Program festiwalu obejmował ponad 30 instalacji, a także 50 występów i programów sztuki dźwiękowej.

Wydarzenia odbywały się na Uniwersytecie Tatung, w parku krajobrazu naturalnego Yuanshan, w strefach Yuanshan i Xinsheng w Taipei Expo Park, a także w pobliżu Minzu East Road i targu Qingguang.

Interaktywny teatr i modele cyfrowe

Jednym z prezentowanych dzieł była interaktywna produkcja teatralna Blackcat and Nagashi in Midnight 1972. Jej uczestnikom proponowano wcielenie się w pracowników hotelu z gorącymi źródłami z lat 70., którzy badają dawną zagadkę.

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W przestrzeni FreeS Art Space artystka Chuang Pei-hsin zaprezentowała instalację The Method of Entry. Za pomocą skanowania 3D przekształcała ona fizyczne ciała w cyfrowe modele i badała granice między przestrzenią wystawienniczą, biurem a teatrem. Organizatorzy zaznaczyli, że po zapadnięciu nocy przestrzeń zmieniały muzyka i ruch.

Program taneczny

Festiwal obejmował również uliczną imprezę taneczną z otwartymi sesjami freestyle i konkursem Top 8. Widzowie wybierali najlepszego wykonawcę wieczoru: zwycięzca bitwy otrzymywał 10 tys. nowych dolarów tajwańskich, a wybrany przez publiczność najbardziej wartościowy wykonawca — 5 tys.

Dyrektor Francuskiego Biura w Tajpej Frédéric Laplanche oświadczył, że Nuit Blanche zainicjowano w Paryżu 25 lat temu, a Tajwan dołączył do tego formatu 11 lat temu. Według niego pierwszy festiwal w Tajpej odwiedziło 200 tys. osób, a w ubiegłym roku liczba odwiedzających przekroczyła 500 tys. Nazwał także wydarzenie okazją dla Tajwanu i Francji do promowania wspólnych wartości, w tym wolności twórczej i dostępności sztuki dla publiczności.

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