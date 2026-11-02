第11届白夜艺术节在台湾台北落幕。活动于周六14时至周日2时在圆山地区举行。活动期间，访客欣赏了艺术装置、互动表演和现场音乐，《台北时报》报道。

逾30件装置作品和50个项目

该活动由台北市政府文化局与台北法国在台协会共同主办，并与巴黎文化中心Centquatre-Paris合作。艺术节项目包括逾30件装置作品，以及50场表演和声音艺术项目。

活动在大同大学、圆山自然景观公园、台北花博公园内的圆山和新生园区，以及民族东路和晴光市场附近举行。

互动戏剧和数字模型

展出的作品之一是互动戏剧作品《Blackcat and Nagashi in Midnight 1972》。参与者受邀扮演20世纪70年代温泉酒店的员工，调查一个久远的谜团。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

艺术家庄佩欣在FreeS Art Space展出了装置作品《The Method of Entry》。该作品借助3D扫描将实体身体转化为数字模型，并探索展览空间、办公室和剧场之间的界限。主办方表示，入夜后，音乐和动作改变了这一空间。

舞蹈项目

艺术节还包括一场街舞派对，设有公开自由式舞蹈环节和Top 8比赛。观众评选当晚最佳表演者：斗舞获胜者获得1万新台币，获观众评选的最有价值表演者获得5000新台币。

台北法国在台协会主任弗雷德里克·拉普朗什表示，白夜艺术节25年前在巴黎创办，台湾11年前加入这一形式。据他所述，首届台北艺术节有20万人参加，去年访客人数超过50万。他还称，该活动是台湾与法国推广共同价值观的机会，其中包括创作自由以及公众获得艺术的机会。

关注我们在