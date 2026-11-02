В Тайбэе, Тайвань, завершился 11-й фестиваль искусств Nuit Blanche, который проходил с 14:00 субботы до 02:00 воскресенья в районе Юаньшань. Во время события посетителям представили художественные инсталляции, интерактивные представления и живую музыку, сообщает Taipei Times.

Более 30 инсталляций и 50 программ

Мероприятие совместно организовали Департамент культуры городских властей Тайбэя и Французский офис в Тайбэе в сотрудничестве с парижским культурным центром Centquatre-Paris. Программа фестиваля включала более 30 инсталляций, а также 50 перформансов и программ звукового искусства.

События проходили в Университете Татун, природном ландшафтном парке Юаньшань, зонах Юаньшань и Синьшэн в Taipei Expo Park, а также возле Миньцзу-Ист-Роуд и рынка Цингуан.

Интерактивный театр и цифровые модели

Одной из представленных работ стала интерактивная театральная постановка Blackcat and Nagashi in Midnight 1972. Ее участникам предлагали исполнить роли работников отеля с горячими источниками 1970-х годов, которые расследуют старую загадку.

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В пространстве FreeS Art Space художница Чжуан Пейсин представила инсталляцию The Method of Entry. С помощью 3D-сканирования она преобразовывала физические тела в цифровые модели и исследовала границы между выставочным пространством, офисом и театром. Организаторы отметили, что с наступлением ночи пространство меняли музыка и движение.

Танцевальная программа

В фестиваль также вошла уличная танцевальная вечеринка с открытыми фристайл-сессиями и соревнованием Top 8. Зрители выбирали лучшего исполнителя вечера: победитель батла получал 10 тыс. новых тайваньских долларов, а выбранный аудиторией самый ценный исполнитель — 5 тыс.

Директор Французского офиса в Тайбэе Фредерик Лапланш заявил, что Nuit Blanche был основан в Париже 25 лет назад, а Тайвань присоединился к этому формату 11 лет назад. По его словам, первый фестиваль в Тайбэе посетили 200 тыс. человек, а в прошлом году число посетителей превысило 500 тыс. Он также назвал событие возможностью для Тайваня и Франции продвигать общие ценности, в частности творческую свободу и доступность искусства для публики.

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