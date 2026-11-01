W Nigerii opublikowano listę nominowanych do nagród Best of Nollywood Awards 2026: najwięcej nominacji — dziewięć — otrzymał film Love and New Notes. The Herd ma osiem nominacji, a ceremonia wręczenia nagród odbędzie się w mieście Enugu. Poinformował o tym Premium Times Nigeria.

Filmy z największą liczbą nominacji

Po siedem nominacji otrzymały The Creek, Aba Blues, Colours of Fire oraz Efunroye: The Unicorn. Film 3 Cold Dishes w reżyserii Asurfa Oluseyiego otrzymał sześć nominacji, a Behind the Scenes i Agesinkole (King of Thieves) 2 — po pięć.

W kategorii najlepszego aktora nominowani są Bucci Franklin za rolę w The Creek, Kanayo O. Kanayo za Grandpa Must Obey, Jide Kene Achufusi za Aba Blues, Timini Egbuson za Love and New Notes, Uzor Arukwe za Colours of Fire oraz Wale Ojo za 3 Cold Dishes.

W kategorii najlepszej aktorki nominowane są Scarlet Gomez, Osas Ighodaro, Mercy Aigbe, Sharon Ooja i Nse Ikpe-Etim. Osas Ighodaro otrzymała nominacje za role od razu w dwóch filmach — Colours of Fire i 3 Cold Dishes.

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Reżyseria i główna nagroda

Wśród nominowanych do tytułu reżysera roku są Toka McBaror za The Creek, Jack’enneth Opukeme za Aba Blues, Kayode Kasum za Love and New Notes, Bayo Tijani i Abbey Lanre za Efunroye: The Unicorn, Asurf Oluseyi za 3 Cold Dishes oraz Daniel Etim Effiong za The Herd. Te sześć filmów znalazło się także w kategorii filmu roku.

W kategorii najlepszego scenariusza rywalizować będą The Herd, The Creek, 3 Cold Dishes, The Covenant, Love and New Notes oraz Si Olorun (A Letter to God). Nagrody obejmują także wyróżnienia za zdjęcia, montaż, scenografię, kostiumy, dźwięk, ścieżkę dźwiękową, charakteryzację i efekty specjalne.

Osobne kategorie obejmują filmy w językach ludów Nigerii, filmy krótkometrażowe i dokumentalne, seriale oraz dziecięce role aktorskie. Wśród nominowanych do nagrody za najlepszy film dokumentalny są Marked i The Rhythm of Ancestors: Yoruba Bata, a o tytuł najlepszego serialu rywalizować będą Scratch, The Covenant i Ordinary People.

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