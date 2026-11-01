Love and New Notes лидирует с девятью номинациями BON — Premium Times Nigeria
В Нигерии обнародовали список номинантов премии Best of Nollywood Awards 2026: больше всего номинаций — девять — получил фильм Love and New Notes. У The Herd восемь номинаций, а церемония вручения премии пройдет в городе Энугу. Об этом сообщает Premium Times Nigeria.
Фильмы-лидеры по числу номинаций
По семь номинаций получили The Creek, Aba Blues, Colours of Fire и Efunroye: The Unicorn. Фильм режиссера Asurf Oluseyi 3 Cold Dishes получил шесть номинаций, а Behind the Scenes и Agesinkole (King of Thieves) 2 — по пять.
В категории «Лучший актер» номинированы Bucci Franklin за роль в The Creek, Kanayo O. Kanayo за Grandpa Must Obey, Jide Kene Achufusi за Aba Blues, Timini Egbuson за Love and New Notes, Uzor Arukwe за Colours of Fire и Wale Ojo за 3 Cold Dishes.
В номинации «Лучшая актриса» представлены Scarlet Gomez, Osas Ighodaro, Mercy Aigbe, Sharon Ooja и Nse Ikpe-Etim. Osas Ighodaro номинировали за роли сразу в двух фильмах — Colours of Fire и 3 Cold Dishes.
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Режиссура и главная награда
Среди номинантов на звание режиссера года — Toka McBaror за The Creek, Jack’enneth Opukeme за Aba Blues, Kayode Kasum за Love and New Notes, Bayo Tijani и Abbey Lanre за Efunroye: The Unicorn, Asurf Oluseyi за 3 Cold Dishes и Daniel Etim Effiong за The Herd. Эти шесть фильмов также вошли в категорию «Фильм года».
В категории «Лучший сценарий» будут соревноваться The Herd, The Creek, 3 Cold Dishes, The Covenant, Love and New Notes и Si Olorun (A Letter to God). Премия также предусматривает награды за операторскую работу, монтаж, дизайн постановки, костюмы, звук, саундтрек, грим и специальные эффекты.
Отдельные категории охватывают фильмы на языках народов Нигерии, короткометражные и документальные работы, сериалы и детские актерские роли. Среди номинантов на лучший документальный фильм — Marked и The Rhythm of Ancestors: Yoruba Bata, а за звание лучшего сериала будут соревноваться Scratch, The Covenant и Ordinary People.