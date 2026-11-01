Первый аукцион изобразительного искусства Christie’s в Абу-Даби, ОАЭ, собрал $8,94 млн. По данным аукционного дома, торги также установили девять аукционных рекордов. Как сообщает The National, продажа Mawasim: 20 Years of Modern and Contemporary Middle Eastern Art состоялась в отеле The Abu Dhabi Edition. Это стал самый высокий результат вечерней продажи Christie’s современного и новейшего искусства Ближнего Востока за более чем десятилетие.

Самые дорогие лоты

Самой дорогой работой стала Variations on the Hexagon иранской художницы Монир Шахруди Фарманфармаян, созданная в 2006 году. После почти семи минут торгов ее продали за $844 800 при предварительной оценке в $150–250 тыс.

Composition турецкой художницы Фахрелниссы Зеид, датированная 1948–1949 годами, ушла с молотка за $524 800. Работы Baghdad Cafe (The Coffee Shop) иракского художника Файсела Лаиби Сахи и Homo Deus иранского художника Али Банисадра продали по $512 тыс. каждую.

Картина Noces (Wedding) армяно-ливанского живописца Поля Гирагоссяна, Portrait de Princesse Fadia египетского художника Махмуда Саида и Endless Thoughts Фахрелниссы Зеид обошлись покупателям в $486 400 каждая.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Участники и рекорды

На аукцион выставили 70 лотов 58 художников из 13 стран. Продажу приурочили к 20-летию первого аукциона Christie’s в ОАЭ, который состоялся в Дубае в 2006 году.

Среди десяти самых дорогих лотов также были Yesterday палестинской художницы Самии Халаби, проданная за $358 400, Babel Tower ливанского художника Аймана Баалбаки за $281 600 и Untitled иранского художника Фархада Мошири за $230 400. Christie’s сообщил о девяти рекордах, в том числе для отдельных художественных медиа работ Гирагоссяна и Халаби.

Эмиратские художники Рами Фарук, Фатма Лутах и Афра Аль-Дахери, а также ливанский художник Набиль Кансо дебютировали на аукционах Christie’s. По данным аукционного дома, более 30% зарегистрированных участников составляли миллениалы или представители поколения Z, а 37% были новыми клиентами Christie’s.

Читай нас в