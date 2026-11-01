Amerykański muzyk Juan Atkins, jeden z pionierów detroit techno, zmarł w mieście Meksyk w Meksyku w wieku 64 lat. Informuje o tym The Guardian, powołując się na jego agencję Greensmith Artists.

Według agencji Atkins został znaleziony bez reakcji w pokoju hotelowym w mieście Meksyk przed zaplanowanym występem. Muzyka przewieziono do szpitala, gdzie stwierdzono jego zgon.

Jeden z twórców detroit techno

Atkins tworzył muzykę elektroniczną najpierw w duecie Cybotron z Richardem Davisem, a później pod pseudonimem Model 500. Jako pierwszy użył terminu „techno” do opisania ostrego elektronicznego brzmienia, które rozwijał w Detroit.

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Muzyk urodził się w Detroit w 1962 roku, a później przeprowadził się z rodziną do Belleville w stanie Michigan. Tam poznał Derricka Maya i Kevina Saundersona. Razem stworzyli trio Belleville Three, które stało u początków muzyki elektronicznej.

Cybotron, Model 500 i Metroplex

Jeszcze podczas nauki w szkole Atkins wraz z Davisem założył Cybotron, wykorzystując między innymi automat perkusyjny Roland TR-808 i syntezator Korg MS-10. Utwory duetu Cosmic Cars i Clear stały się popularne na parkietach. Po rozpadzie Cybotron w 1985 roku Atkins kontynuował solową karierę jako Model 500 i nagrał utwory No UFO’s oraz The Chase.

W 1985 roku założył także wytwórnię Metroplex, aby wydawać własną muzykę. Później wytwórnia wydawała prace Anthony’ego Shakira i DJ Bone’a. W 2023 roku Atkins reaktywował Cybotron: duet wydał nową muzykę i występował na żywo. Kevin Saunderson nazwał Atkinsa prawdziwym wizjonerem, który otworzył drogę wielu muzykom, w tym jemu samemu.

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