Южноафриканский писатель Деймон Галгут стал лауреатом 15-й Международной премии Пак Кённи в Южной Корее. Награду учредил в 2011 году Фонд культуры «Тоджи» в честь корейской писательницы Пак Кённи, сообщает Korea Herald. Галгут получит сертификат, памятную плакетку и денежное вознаграждение в размере 100 млн вон, или около 75 тыс. долларов.

История в творчестве

На пресс-конференции в Сеуле писатель сказал, что хотел бы иметь возможность писать любовные истории или тексты, полностью свободные от исторического контекста. В то же время, по его словам, авторам из ЮАР трудно отделить художественную прозу от истории страны из-за ее бурного прошлого.

Галгут родился в 1963 году и вырос при апартеиде — системе институциональной расовой сегрегации и дискриминации, действовавшей в ЮАР до первых демократических выборов 1994 года. По мнению писателя, после отмены законов апартеида политическая власть изменилась, однако экономическое разделение общества в значительной степени сохранилось. Он также обратил внимание на расовое неравенство в уровне жизни: самые богатые жители страны преимущественно белые, а самые бедные — преимущественно чернокожие.

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Роман «Обещание»

Темы неравенства и невыполненных обязательств затронуты в романе Галгута «Обещание», который в 2021 году получил Букеровскую премию. Книга рассказывает о белой семье Свартов, живущей на окраине Претории. На протяжении примерно трех десятилетий члены семьи откладывают выполнение обещания передать дом и землю своей чернокожей домашней работнице Саломее. На выполнении этого обещания настаивает лишь младшая дочь Амор.

По словам Галгута, история и политика являются частью тем его творчества, однако в центре романа для него остаются человек и человеческий характер. Писатель также должен встретиться с корейскими читателями в Литературном парке Пак Кённи в Вонджу и принять участие в литературной дискуссии в Сеуле.

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