Иэн Маккеллен рассказал о 50 годах дружбы с Патриком Стюартом

После смерти британского актёра Патрика Стюарта его давний друг и коллега Иэн Маккеллен поделился воспоминаниями об их многолетней дружбе. Актеры знали друг друга около 50 лет, вместе играли в театре и снимались в фильмах серии «Люди Икс». Мак-Келлен назвал Стюарта искренним человеком, на которого всегда можно было положиться и которым невозможно было не восхищаться.

30 октября британский актёр Иэн Маккеллен опубликовал пост, посвящённый своему другу и коллеге Патрику Стюарту, скончавшемуся в возрасте 86 лет. В своём обращении он вспомнил их знакомство, совместную работу и моменты, которые больше всего запомнились ему за десятилетия дружбы.

Прежде всего Мак-Келлен рассказал о любви Стюарта к его родному Йоркширу — графству на севере Англии. По словам актёра, это чувствовалось даже в характерном акценте друга и в его манере говорить о важных вещах. «Это чувствовалось в его характерном акценте и в той строгой честности, с которой он выражал свои мысли и чувства. Йоркширцы не терпят полуправды и не уклоняются от серьёзных тем. Он был человеком открытым, искренним — на него можно было положиться, им можно было восхищаться, а в моём случае — ещё и любить его», — написал Мак-Келлен.

Актёр также вернулся к началу их знакомства. Они встретились примерно 50 лет назад, когда оба были молодыми актёрами Королевской шекспировской компании. Тогда каждый строил карьеру в театре, а о будущей совместной работе в Голливуде речь ещё не шла. Одним из самых ярких воспоминаний Мак-Келлена стал разговор об участии Стюарта в сериале «Звёздный путь: Следующее поколение». В то время Иэн пытался отговорить друга от этого предложения. Он опасался, что работа в американском телепроекте может надолго отдалить Стюарта от британской театральной сцены. «Но, Патрик, подумай о своей театральной карьере в Великобритании. Неужели ты действительно хочешь рискнуть — и на долгие годы потеряться в Голливуде?» — вспоминал Мак-Келлен свои слова.

Стюарт всё же согласился на роль капитана Жана-Люка Пикара. И, как признал его друг, это решение оказалось удачным. Сериал принёс актёру мировую популярность, а впоследствии открыл новые возможности в кино. При этом Стюарт не отказался от театра: он продолжал играть в классических пьесах даже после того, как стал известен во всём мире. Мак-Келлен отдельно отметил и личную жизнь друга. Именно благодаря работе в США Стюарт познакомился со своей будущей женой Санни. Она оставалась рядом с ним и поддерживала актёра на протяжении всей их совместной жизни.

Еще одним особым достижением Стюарта Мак-Келлен назвал его назначение канцлером Хаддерсфилдского университета в родном Йоркшире. По словам актёра, эта должность стала поводом для особой гордости Стюарта, которого уважали и любили по обе стороны Атлантики.

Совместная история в «Людях Икс» и не только

Для широкой аудитории Мак-Келлен и Стюарт стали особенно известны благодаря фильму «Люди Икс», вышедшему в 2000 году. В картине они сыграли двух персонажей, которые когда-то были друзьями, но впоследствии оказались по разные стороны конфликта. Стюарт исполнил роль профессора Чарльза Ксавьера — основателя команды мутантов, выступающего за мирное сосуществование людей и мутантов. Мак-Келлен сыграл Эрика Леншера, известного как Магнето, который придерживается противоположных взглядов. Их противостояние стало одной из центральных сюжетных линий франшизы.

Актёры вместе появились в четырёх фильмах серии. При этом их сотрудничество не ограничивалось кино: они неоднократно выходили вместе на театральную сцену, в частности на Бродвее. Их дружба была настолько тесной, что Мак-Келлен в 2013 году даже провел свадебную церемонию Стюарта и его жены Санни.

В заключение своего поста Мак-Келлен упомянул и о последнем совместном проекте актеров. Они оба должны появиться в фильме «Мстители: Судный день», который еще не вышел на экраны. Так что зрители смогут увидеть их вместе еще раз. Своими воспоминаниями Мак-Келлен не только отдал дань уважения коллеге, но и напомнил о дружбе, которая длилась десятилетиями и пережила совместные театральные постановки, крупные кинопроекты и мировую славу. Об этом сообщил Иэн Мак-Келлен в Instagram.

В Лос-Анджелесе в возрасте 86 лет скончался актёр Патрик Стюарт, известный ролями капитана Жан-Люка Пикара в «Звёздном пути» и профессора Ксавьера в фильмах «Люди Икс». О смерти актёра сообщает The Verge со ссылкой на пост в Instagram-аккаунте Стюарта.

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