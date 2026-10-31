В Австралии 27-летняя актриса Оливия Харгродер, у которой синдром Дауна и которая в детстве перенесла несколько операций, сыграла главную роль в полнометражном фильме Boss Cat. Картина рассказывает о 23-летней Соне, которая после смерти матери пытается сохранить возможность жить в своем доме. Об истории актрисы сообщает ABC News Australia.

Харгродер живет в Редклиффе, к северу от Брисбена, и начала заниматься актерским мастерством в организации Bus Stop Films в 2021 году. Эта организация привлекает молодых людей с интеллектуальными нарушениями, аутизмом или синдромом Дауна к созданию фильмов и помогает им приобретать навыки для работы в киноиндустрии. Ранее актриса училась по программе Open Young Actor's Studio Национального института драматического искусства Австралии.

Операция на сердце и реабилитация

На 20-й неделе беременности матери Оливии, Керри Рид, врачи выявили у плода тяжелый порок сердца, который, по словам матери, считали несовместимым с жизнью, и настойчиво рекомендовали прервать беременность. После рождения Керри поняла, что у ее дочери синдром Дауна. В возрасте девяти недель состояние Оливии ухудшилось из-за отверстия в сердце, поэтому ей провели операцию. По словам матери, шансы на выживание тогда составляли 20%.

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Оливии также прогнозировали возможные трудности с речью и ходьбой. Однако она освоила танцы, а в 2017 году выступила в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке во Всемирный день людей с синдромом Дауна. В подростковом возрасте она часто падала и получала переломы из-за неправильного положения коленных чашечек. В 15 лет Харгродер написала письмо ортопеду Джереми Бартлетту с просьбой об операции. После хирургического вмешательства на обоих коленях и реабилитации она смогла бегать, прыгать и танцевать.

Роль Сони и планы на будущее

Режиссер и сценарист Boss Cat, соосновательница Bus Stop Films Женевьев Клей-Смит рассказала, что увидела в Харгродер исполнительницу роли Сони еще во время первого знакомства. Перед съемками актриса и режиссер еженедельно обсуждали сценарий и эмоциональные сцены. Для работы над ролью Харгродер создала цветовую схему настроений, которая помогала ей передавать гнев, радость или грусть персонажа, не погружаясь в эти эмоции вне кадра.

Премьера фильма состоялась в июне на Сиднейском кинофестивале, а широкий прокат запланировали на 3 декабря — Международный день людей с инвалидностью. Харгродер также работает в крупном супермаркете и мечтает танцевать в бродвейских мюзиклах и выступить в гастрольном туре вместе со своей любимой певицей Тейлор Свифт.

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