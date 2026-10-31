W Australii 27-letnia aktorka Olivia Hargroder, która ma zespół Downa i w dzieciństwie przeszła kilka operacji, zagrała główną rolę w pełnometrażowym filmie Boss Cat. Film opowiada o 23-letniej Sonji, która po śmierci matki próbuje zachować możliwość mieszkania we własnym domu. O historii aktorki informuje ABC News Australia.

Hargroder mieszka w Redcliffe, na północ od Brisbane, i zaczęła uczyć się aktorstwa w organizacji Bus Stop Films w 2021 roku. Organizacja angażuje młodych ludzi z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem lub zespołem Downa w tworzenie filmów oraz pomaga im zdobywać umiejętności potrzebne do pracy w branży filmowej. Wcześniej aktorka uczyła się w programie Open Young Actor's Studio w australijskim Narodowym Instytucie Sztuki Dramatycznej.

Operacja serca i rehabilitacja

W 20. tygodniu ciąży matki Olivii, Kerry Reid, lekarze wykryli u płodu ciężką wadę serca, którą, jak twierdzi matka, uznawali za niezgodną z życiem, i stanowczo zalecali przerwanie ciąży. Po narodzinach Kerry zrozumiała, że jej córka ma zespół Downa. W wieku dziewięciu tygodni stan Olivii pogorszył się z powodu otworu w sercu, dlatego przeszła operację. Według jej matki szanse na przeżycie wynosiły wówczas 20%.

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Olivii prognozowano również możliwe trudności z mówieniem i chodzeniem. Opanowała jednak taniec, a w 2017 roku wystąpiła w siedzibie ONZ w Nowym Jorku w Światowym Dniu Zespołu Downa. W wieku nastoletnim często upadała i doznawała złamań z powodu nieprawidłowego ułożenia rzepek kolanowych. W wieku 15 lat Hargroder napisała list do ortopedy Jeremy’ego Bartletta z prośbą o operację. Po operacji obu kolan i rehabilitacji mogła biegać, skakać i tańczyć.

Rola Sonji i plany na przyszłość

Reżyserka i scenarzystka Boss Cat, współzałożycielka Bus Stop Films Genevieve Clay-Smith, powiedziała, że już podczas pierwszego spotkania dostrzegła w Hargroder odtwórczynię roli Sonji. Przed zdjęciami aktorka i reżyserka co tydzień omawiały scenariusz oraz sceny emocjonalne. Przygotowując się do roli, Hargroder stworzyła kolorowy schemat nastrojów, który pomagał jej oddawać złość, radość lub smutek bohaterki, bez zanurzania się w tych emocjach poza planem.

Premiera filmu odbyła się w czerwcu na Festiwalu Filmowym w Sydney, a szeroką dystrybucję zaplanowano na 3 grudnia, Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnościami. Hargroder pracuje również w dużym supermarkecie i marzy o tańcu w broadwayowskich musicalach oraz występie podczas trasy koncertowej ze swoją ulubioną piosenkarką Taylor Swift.

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