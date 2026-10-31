В Брокен-Хилле в Австралии в возрасте 79 лет умер художник Говард Уильям Стир, известный как «художник летающих врачей» благодаря многолетней поддержке Royal Flying Doctor Service. Он умер 20 октября, сообщает ABC News Australia.

Поддержка Royal Flying Doctor Service

Стир родился в Брокен-Хилле в 1947 году и прожил в этом городе всю жизнь. Он начал заниматься искусством полный рабочий день после того, как во время работы в городском общественном центре Брокен-Хилла лишился кончиков пальцев на левой руке. Помощь и уход, предоставленные ему Royal Flying Doctor Service, положили начало его многолетнему сбору средств для этой службы.

Во многих работах художника появлялись врачи в черных костюмах с крыльями. Стир передавал картины на благотворительные мероприятия Royal Flying Doctor Service, а также расписывал авиационные пропеллеры, за которые на аукционах платили тысячи долларов. В центре Outback Heritage Experience в Брокен-Хилле по-прежнему продаются магниты, открытки, оригинальные принты и картины с его работами.

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Творчество и благотворительность

Художник дружил и учился у Про Харта и Хью Шульца — художников из группы Brushmen of the Bush. Его полотна рассказывали о жизни в австралийском аутбэке, отличались юмором и иногда затрагивали темы мужского здоровья. Картина Стира The Flying Doctor висела в парламентских кабинетах Сьюзан Лей после того, как он подарил ей эту работу, когда она занимала должность министра здравоохранения.

Ежегодно Стир жертвовал на благотворительность от 15 до 20 картин, поддерживая, в частности, Make-A-Wish Foundation, Kidney Health Australia и Prostate Cancer Foundation of Australia. Частная семейная похоронная служба состоялась в Аделаиде. У него остались жена Линнетт, сыновья Энди и Джей, четверо внуков и пятеро правнуков.

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