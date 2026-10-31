澳大利亚布罗肯希尔艺术家霍华德·威廉·斯蒂尔去世，享年79岁。由于长期支持皇家飞行医生服务，他被称为“飞行医生艺术家”。他于10月20日去世，ABC News Australia报道。

支持皇家飞行医生服务

斯蒂尔于1947年出生于布罗肯希尔，并在那里生活了一辈子。他在布罗肯希尔社区中心工作期间失去左手指尖后，开始全职从事艺术创作。皇家飞行医生服务为他提供的帮助和照护，开启了他长期为该服务筹款的历程。

这位艺术家的许多作品中都出现了身穿黑色西装、长着翅膀的医生。斯蒂尔向皇家飞行医生服务的慈善活动捐赠画作，还在飞机螺旋桨上作画，这些螺旋桨在拍卖会上卖出了数千美元。布罗肯希尔的内陆遗产体验中心仍在销售印有其作品的磁铁、明信片、原创版画和绘画作品。

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艺术创作与慈善

这位艺术家与布什画家团体Brushmen of the Bush的艺术家普罗·哈特和休·舒尔茨交好，并师从他们学习。他的画布作品讲述澳大利亚内陆地区的生活，以幽默见长，有时还涉及男性健康议题。斯蒂尔的画作《飞行医生》曾悬挂在苏珊·莱伊的议会办公室中，此前在她担任卫生部长时，他将这幅作品赠予了她。

斯蒂尔每年捐出15至20幅画作用于慈善事业，其中包括支持许愿基金会、澳大利亚肾脏健康组织和澳大利亚前列腺癌基金会。私人家庭葬礼在阿德莱德举行。他的遗属包括妻子林内特、儿子安迪和杰伊、四名孙辈以及五名曾孙辈。

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