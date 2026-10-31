Artysta Howard William Steer, znany jako „artysta latających lekarzy” ze względu na wieloletnie wsparcie dla Royal Flying Doctor Service, zmarł w Broken Hill w Australii w wieku 79 lat. Zmarł 20 października, podaje ABC News Australia.

Wsparcie dla Royal Flying Doctor Service

Steer urodził się w Broken Hill w 1947 roku i mieszkał w tym mieście przez całe życie. Zaczął zajmować się sztuką na pełny etat po tym, jak podczas pracy w centrum społecznym w Broken Hill stracił opuszki palców lewej ręki. Pomoc i opieka udzielone mu przez Royal Flying Doctor Service zapoczątkowały jego wieloletnią działalność w zakresie zbierania funduszy dla tej służby.

W wielu pracach artysty pojawiali się lekarze w czarnych garniturach ze skrzydłami. Steer przekazywał obrazy na wydarzenia charytatywne Royal Flying Doctor Service, a także malował śmigła lotnicze, za które na aukcjach płacono tysiące dolarów. W centrum Outback Heritage Experience w Broken Hill nadal sprzedawane są magnesy, pocztówki, oryginalne grafiki i obrazy z jego pracami.

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Twórczość i działalność charytatywna

Artysta przyjaźnił się i uczył od Pro Harta oraz Hugh Schulza, artystów z grupy Brushmen of the Bush. Jego płótna opowiadały o życiu w australijskim outbacku, wyróżniały się humorem i czasami poruszały tematy zdrowia mężczyzn. Obraz Steera The Flying Doctor wisiał w biurach parlamentarnych Susan Ley po tym, jak podarował jej tę pracę, gdy pełniła funkcję minister zdrowia.

Co roku Steer przekazywał na cele charytatywne od 15 do 20 obrazów, wspierając między innymi Make-A-Wish Foundation, Kidney Health Australia i Prostate Cancer Foundation of Australia. Prywatna rodzinna uroczystość pogrzebowa odbyła się w Adelajdzie. Pozostawił żonę Lynette, synów Andy’ego i Jaya, czworo wnucząt oraz pięcioro prawnucząt.

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