阿米海·格林伯格执导的喜剧电影《Love, Statistically Speaking》已在以色列上映，歌手兼演员耶霍拉姆·加翁近十年来首次出演电影。影片故事发生在耶路撒冷，包括当地基督教青年会（YMCA）周边，讲述了刚刚丧偶的精算师鲁文的故事。

据《耶路撒冷邮报》报道，加翁饰演的角色痴迷于寿命统计数据，并确信妻子去世后自己只剩七个月可活。当他与想成为内容创作者的孙女伊登着手查明游泳池储物柜内一大笔钱失踪的情况时，他对生活的看法发生了改变。

关于代际关系的故事

伊登由梅希·克莱因施泰因饰演。按照剧情，鲁文的妻子原本想把这笔钱留给孙女。起初，祖父和孙女因对生活持有不同看法而发生冲突，但共同调查逐渐拉近了他们的关系。

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格林伯格表示，他希望拍摄一部有内涵的轻喜剧，主要面向观众而非电影节。导演称伍迪·艾伦的《Manhattan Murder Mystery》是这部电影的灵感来源：他希望将日常调查与关于人际关系的故事结合起来。

导演家附近的拍摄地点

格林伯格在COVID-19限制措施期间撰写了剧本。他给自己设定了一项创作限制：只在距离他当时位于耶路撒冷本-迈蒙街住所300米半径内的地点拍摄。

导演还在制作一部前传，故事发生在《Love, Statistically Speaking》事件的五年前，当时主角的妻子仍然在世。在这个故事中，主角将在自己婚姻危机的背景下，试图查明一名花店老板失踪的情况。

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