W Seulu w Korei Południowej w teatrze Coex Artium zaprezentowano sztukę japońskiego dramaturga i reżysera Koki Mitaniego „American Dream”. To pierwsze dzieło Mitaniego pokazane w Korei w języku japońskim w wykonaniu oryginalnej obsady. Spektakl był ostatnim przystankiem trasy, informuje Korea Herald.

Historia czterech pracowników filmu

Sztuka poświęcona jest antykomunistycznej kampanii w Hollywood i jej ludzkim konsekwencjom. Punktem wyjścia dla Mitaniego było przemówienie scenarzysty Daltona Trumbo, który trafił na hollywoodzką czarną listę. W 1970 roku Trumbo stwierdził, że w tych wydarzeniach nie należy szukać bohaterów ani złoczyńców, ponieważ były tylko ofiary.

W centrum fabuły znajdują się cztery osoby z branży filmowej, które są przesłuchiwane z powodu prawdopodobnych powiązań z komunistami. Jak powiedział Mitani, badał reakcje ludzi Hollywood, którzy doświadczyli prześladowań w tamtym okresie, i wyodrębnił cztery wzorce zachowań. Niektórzy ludzie do końca nie rezygnowali ze swoich stanowisk, inni informowali o kolegach; na podstawie tych wzorców dramaturg stworzył postacie.

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Mitani zaznaczył, że najbardziej chciał pokazać nie znanego scenarzystę czy reżysera, lecz bezimiennego aktora, którego imię nie zachowało się. Jego zdaniem tacy ludzie również walczyli na swój sposób.

Presja i elementy komediowe

Reżyser podkreślił, że nie pisze sztuk dla wygłaszania politycznych deklaracji. Jednocześnie uważa, że społeczeństwo stało się nieco mniej wolne w zakresie wypowiedzi. Mitani powiązał presję nie tylko z polityką, ale także z wpływem producentów, firm produkcyjnych i mediów społecznościowych.

Początkowo dramaturg nie uważał tego tematu za odpowiedni dla komedii i planował wystawić go na poważnie. Jednak po miesiącu prób z aktorami w spektaklu pojawiły się elementy komediowe. Mitani powiedział również, że chciałby kiedyś stworzyć komedię w Korei Południowej razem z koreańskimi aktorami.

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