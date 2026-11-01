三谷幸喜作品以日语在首尔上演——《韩国先驱报》

在韩国首尔，Coex Artium剧院上演了日本剧作家兼导演三谷幸喜的戏剧《美国梦》。这是三谷幸喜的作品首次在韩国由原班演员用日语演出。该剧是巡演的最后一站，《韩国先驱报》报道。

四名电影从业者的故事

该剧聚焦好莱坞的反共运动及其对人的影响。三谷幸喜的创作起点是编剧道尔顿·特朗博的一次演讲，特朗博曾被列入好莱坞黑名单。1970年，特朗博表示，在这些事件中不应寻找英雄或恶人，因为只有受害者。

故事围绕四名电影行业人士展开，他们因可能与共产党人有关联而受到讯问。三谷幸喜表示，他研究了在那个时期遭受迫害的好莱坞人士的反应，并归纳出四种行为模式。有些人始终没有放弃自己的立场，另一些人则检举同事；剧作家据此创作了角色。

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三谷幸喜指出，他最想展现的不是知名编剧或导演，而是一名姓名没有留存下来的无名演员。在他看来，这样的人也以自己的方式奋斗过。

压力与喜剧元素

这位导演强调，他写剧本并非为了发表政治声明。与此同时，他认为社会在表达方面变得稍微不那么自由。三谷幸喜将压力不仅与政治联系起来，也与制片人、制作公司和社交媒体的影响联系起来。

起初，这位剧作家认为这一题材不适合喜剧，并计划严肃地呈现它。然而，在与演员排练一个月后，作品中出现了喜剧元素。三谷幸喜还表示，他希望有一天能与韩国演员一起在韩国创作一部喜剧。

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