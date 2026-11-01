В Сеуле, Южная Корея, в театре Coex Artium представили пьесу японского драматурга и режиссера Коки Митани «Американская мечта». Это первая работа Митани, показанная в Корее на японском языке в исполнении оригинального актерского состава. Постановка стала финальной остановкой гастрольного тура, сообщает Korea Herald.

История четырех работников кино

Пьеса посвящена антикоммунистической кампании в Голливуде и ее человеческим последствиям. Отправной точкой для Митани стала речь сценариста Далтона Трамбо, попавшего в голливудский черный список. В 1970 году Трамбо заявил, что в этих событиях не стоит искать героев или злодеев, поскольку были только жертвы.

В центре сюжета — четыре представителя киноиндустрии, которых допрашивают из-за возможных связей с коммунистами. По словам Митани, он изучал реакции деятелей Голливуда, подвергавшихся преследованиям в тот период, и выделил четыре модели поведения. Одни люди до конца не отказывались от своих позиций, другие сообщали о коллегах; на основе этих моделей драматург создал персонажей.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Митани отметил, что больше всего хотел показать не известного сценариста или режиссера, а безымянного актера, чье имя не сохранилось. По его мнению, такие люди тоже боролись по-своему.

Давление и комедийные элементы

Режиссер подчеркнул, что не пишет пьесы ради политических заявлений. В то же время он считает, что общество стало немного менее свободным для высказываний. Митани связал давление не только с политикой, но и с влиянием продюсеров, производственных компаний и социальных сетей.

Сначала драматург не считал эту тему подходящей для комедии и планировал поставить ее серьезно. Однако после месяца репетиций вместе с актерами в постановке появились комедийные элементы. Митани также сказал, что хотел бы когда-нибудь создать комедию в Южной Корее вместе с корейскими актерами.

Читай нас в