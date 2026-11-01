W Katmandu w Nepalu rozpoczął się pierwszy Festiwal Filmowy Katmandu, organizowany przez władze miasta. W ciągu trzech dni wydarzenia zostanie pokazanych 38 nepalskich i międzynarodowych filmów z 14 krajów, a także odbędą się dyskusje, warsztaty i wydarzenia kulturalne — informuje Kathmandu Post.

Otwarcie w historycznym centrum

Festiwal rozpoczął się w piątek spacerem po historycznej części Basantapuru. Następnie pokazano 20-minutowy nepalski film „Chumpa: Lalka pod koszem” w reżyserii Rajesha Prasada Khatri.

W 2023 roku Katmandu otrzymało status Kreatywnego Miasta Filmu i dołączyło do Sieci Miast Kreatywnych UNESCO. Kuratorka i dyrektorka kreatywna festiwalu Aayusha Shrestha powiedziała, że jest to prawdopodobnie jedyny międzynarodowy festiwal filmowy na świecie prowadzony przez zespół dyrektorek. Pełniąca obowiązki burmistrza Katmandu Sunita Dangol nazwała festiwal nowoczesnym sposobem zachowania i promowania tożsamości kulturowej Nepalu.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Odrestaurowane nepalskie filmy

Projekcje odbywają się w salach Rastriya Sabha Griha i Jai Nepal Cinema. Nepalska Rada Turystyki organizuje dyskusje, spotkania panelowe i warsztaty, a program finałowy zaplanowano w muzeum Taragaon Next.

Program obejmuje dzieła z Nepalu, Indii, Chin, Japonii, Francji, Niemiec, Afganistanu, Korei i Stanów Zjednoczonych. Osobno festiwal zaprezentuje odrestaurowane nepalskie filmy: „Kumari” z 1977 roku w reżyserii Prem Bahadura Basneta oraz „Ke Ghar Ke Dera” z 1985 roku w reżyserii Pradipa Rimala. W ramach wydarzenia odbyła się również rozmowa indyjskiej aktorki Shabany Azmi z nepalską aktorką Swastimą Khadką.

Czytaj nas na