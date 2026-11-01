由市政府组织的首届加德满都电影节已在尼泊尔加德满都开幕。活动将在三天内展映来自14个国家的38部尼泊尔及国际影片，并举办讨论会、工作坊和文化活动，据《加德满都邮报》报道。

在历史中心开幕

电影节于周五以漫步巴桑塔普尔历史街区拉开帷幕。随后放映了由拉杰什·普拉萨德·卡特里执导的20分钟尼泊尔电影《Chumpa：篮子下的玩偶》。

2023年，加德满都获得“电影创意城市”称号，并加入联合国教科文组织创意城市网络。电影节策展人兼创意总监阿尤莎·什雷斯塔表示，这可能是世界上唯一由女性导演团队领导的国际电影节。加德满都代理市长苏妮塔·丹戈尔称，这一电影节是保存和推广尼泊尔文化身份的现代方式。

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修复后的尼泊尔影片

放映活动在Rastriya Sabha Griha和Jai Nepal Cinema举行。尼泊尔旅游委员会承办讨论会、专题小组会议和工作坊，闭幕活动则计划在Taragaon Next博物馆举行。

片单包括来自尼泊尔、印度、中国、日本、法国、德国、阿富汗、韩国和美国的作品。此外，电影节将展映修复后的尼泊尔影片：普雷姆·巴哈杜尔·巴斯内特执导的1977年影片《Kumari》，以及普拉迪普·里马尔执导的1985年影片《Ke Ghar Ke Dera》。活动期间，印度女演员莎巴娜·阿兹米还与尼泊尔女演员斯瓦斯蒂玛·卡德卡进行了对谈。

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