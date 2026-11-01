电影制片人雷吉娜·齐格勒去世，享年82岁——《明镜周刊》

电影制片人雷吉娜·齐格勒在家人的陪伴下去世，享年82岁。Ziegler Film GmbH的一名代表向德新社证实了这一消息，据《明镜周刊》报道。此前，《图片报》援引其女儿坦娅·齐格勒的话报道了这位制片人的死讯。

超过500个项目

数十年来，齐格勒一直是德国电影和电视行业最具影响力的人物之一。她的作品包括超过500个电影和电视项目。这位制片人最知名的作品包括ARD剧集《魏森塞》和音乐剧《我从未去过纽约》的电影改编作品。

她于1944年3月出生在奎德林堡，父亲是一名凿井工，也会用探测杖找水，母亲是一名记者。第二次世界大战末期，她的家人逃往威悉高地，齐格勒与姐姐在那里度过了童年和青年时期。

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电影事业

中学毕业后，齐格勒应父母要求开始学习法律，但一个学期后便退学。此后，她获得了英语经济翻译资格，并于1965年开始在自由柏林广播电台担任制片助理。

1973年，29岁的齐格勒创办了自己的制片公司。她的首部长片《我以为我死了》获得了德国联邦电影奖，并赢得了评论界的认可。这是这位制片人与导演沃尔夫·格雷姆的首次合作，后者后来成为她的丈夫。他们共同参与制作的影片包括1976年的《兄弟》和1980年的《法比安》。

由齐格勒制作、雅尼娜·梅拉普费尔执导的影片《马卢》于1981年在戛纳获得FIPRESCI国际影评人奖。《十一月的日子》获得阿道夫·格里姆奖，齐格勒的两部制片作品获得奥斯卡提名。2006年，纽约现代艺术博物馆举办了献给她作品的回顾展；2016年，她因对德国电影的杰出贡献获得德国电影奖荣誉奖。《明镜周刊》还称，齐格勒可能一直工作到最后，仍在推进项目。

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