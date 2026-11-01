Умерла кинопродюсер Регина Циглер — Der Spiegel

Кинопродюсер Регина Циглер умерла в возрасте 82 лет в кругу семьи. Это представитель Ziegler Film GmbH подтвердил агентству dpa, сообщает Der Spiegel. Ранее о смерти продюсера написала газета Bild со ссылкой на её дочь Таню Циглер.

Более 500 проектов

На протяжении десятилетий Циглер была одной из определяющих фигур немецкой кино- и телеиндустрии. Её творческое наследие насчитывает более 500 кинематографических и телевизионных проектов. Среди наиболее известных работ продюсера — сериал ARD «Вайсензее» и экранизация мюзикла «Я никогда не был в Нью-Йорке».

Она родилась в марте 1944 года в Кведлинбурге в семье журналистки и мастера по строительству колодцев, который также искал воду с помощью лозы. В конце Второй мировой войны её семья бежала в Везерское нагорье, где Циглер провела детство и юность вместе со старшей сестрой.

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Карьера в кино

После окончания школы Циглер по просьбе родителей начала изучать право, но оставила учёбу после одного семестра. Позднее она получила специальность экономического переводчика с английского языка, а в 1965 году начала работать ассистенткой производства на Sender Freies Berlin.

В 1973 году, в возрасте 29 лет, Циглер основала собственную продюсерскую компанию. Её первый полнометражный фильм «Я думала, что умерла» получил Федеральную кинопремию Германии и стал успехом у критиков. Это было первое сотрудничество продюсера с режиссёром Вольфом Греммом, который позднее стал её мужем. Вместе они работали, в частности, над лентами «Братья» 1976 года и «Фабиан» 1980 года.

Фильм «Малу» режиссёра Жанин Меерапфель, спродюсированный Циглер, в 1981 году получил в Каннах премию FIPRESCI международной кинокритики. «Ноябрьские дни» были отмечены премией Адольфа Гримме, а две продюсерские работы Циглер номинировали на «Оскар». В 2006 году в нью-йоркском Музее современного искусства состоялась ретроспектива, посвящённая её творчеству, а в 2016 году она получила почётную награду Немецкой кинопремии за выдающиеся заслуги перед немецким кинематографом. Der Spiegel также пишет, что до последнего Циглер, вероятно, работала над проектами.

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