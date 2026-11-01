Zmarła producentka filmowa Regina Ziegler — Der Spiegel

Producentka filmowa Regina Ziegler zmarła w wieku 82 lat w otoczeniu rodziny. Przedstawiciel Ziegler Film GmbH potwierdził to agencji dpa, informuje Der Spiegel. Wcześniej o śmierci producentki napisał dziennik Bild, powołując się na jej córkę Tanję Ziegler.

Ponad 500 projektów

Przez dziesięciolecia Ziegler była jedną z kluczowych postaci niemieckiego przemysłu filmowego i telewizyjnego. Jej dorobek obejmuje ponad 500 projektów filmowych i telewizyjnych. Do najbardziej znanych prac producentki należą serial ARD „Weissensee” oraz ekranizacja musicalu „Nigdy nie byłem w Nowym Jorku”.

Urodziła się w marcu 1944 roku w Quedlinburgu w rodzinie dziennikarki i budowniczego studni, który również szukał wody za pomocą różdżki. Pod koniec II wojny światowej jej rodzina uciekła na Wyżynę Wezerską, gdzie Ziegler spędziła dzieciństwo i młodość wraz ze starszą siostrą.

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Kariera filmowa

Po ukończeniu szkoły Ziegler, na prośbę rodziców, rozpoczęła studia prawnicze, lecz zrezygnowała z nich po jednym semestrze. Później zdobyła kwalifikacje tłumaczki ekonomicznej języka angielskiego, a w 1965 roku rozpoczęła pracę jako asystentka produkcji w Sender Freies Berlin.

W 1973 roku, w wieku 29 lat, Ziegler założyła własną firmę producencką. Jej pierwszy pełnometrażowy film „Myślałam, że umarłam” otrzymał Niemiecką Federalną Nagrodę Filmową i odniósł sukces wśród krytyków. Była to pierwsza współpraca producentki z reżyserem Wolfem Gremmem, który później został jej mężem. Wspólnie pracowali między innymi nad filmami „Bracia” z 1976 roku i „Fabian” z 1980 roku.

Film „Malou” w reżyserii Jeanine Meerapfel, wyprodukowany przez Ziegler, zdobył w 1981 roku w Cannes nagrodę FIPRESCI międzynarodowej krytyki filmowej. „Dni listopadowe” otrzymały nagrodę Adolfa Grimme, a dwie produkcje Ziegler były nominowane do Oscara. W 2006 roku nowojorskie Muzeum Sztuki Nowoczesnej zorganizowało retrospektywę poświęconą jej twórczości, a w 2016 roku otrzymała honorową nagrodę Niemieckiej Nagrody Filmowej za wybitne zasługi dla niemieckiej kinematografii. Der Spiegel pisze również, że Ziegler prawdopodobnie pracowała nad projektami do samego końca.

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