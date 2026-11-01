В Катманду, Непал, стартовал первый Катмандуский кинофестиваль, организованный городскими властями. В течение трех дней в рамках мероприятия покажут 38 непальских и международных фильмов из 14 стран, а также проведут дискуссии, мастер-классы и культурные события, сообщает Kathmandu Post.

Открытие в историческом центре

Фестиваль начался в пятницу с прогулки по исторической части Басантапура. После этого состоялся показ 20-минутного непальского фильма «Чумпа: кукла под корзиной», режиссером которого является Раджеш Прасад Кхатри.

В 2023 году Катманду получил статус творческого города кино и вошел в Сеть творческих городов ЮНЕСКО. Куратор и креативный директор фестиваля Ааюша Шрестха заявила, что это, вероятно, единственный международный кинофестиваль в мире, который возглавляет команда женщин-директоров. Исполняющая обязанности мэра Катманду Сунита Данголь назвала фестиваль современным способом сохранять и популяризировать культурную идентичность Непала.

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Отреставрированные непальские фильмы

Показы проходят в залах Rastriya Sabha Griha и Jai Nepal Cinema. Непальский совет по туризму принимает дискуссии, панельные встречи и мастер-классы, а заключительная программа запланирована в музее Taragaon Next.

В программу вошли работы из Непала, Индии, Китая, Японии, Франции, Германии, Афганистана, Кореи и США. Отдельно фестиваль представит отреставрированные непальские фильмы «Кумари» 1977 года режиссера Прем Бахадура Баснета и «Ке Гхар Ке Дера» 1985 года режиссера Прадипа Римала. Также в рамках события состоялась беседа индийской актрисы Шабаны Азми с непальской актрисой Свастимой Хадкой.

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