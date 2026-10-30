Supermodelka Heidi Klum pokazała w mediach społecznościowych szczegóły przygotowań do tradycyjnych obchodów Halloween. Tym razem opublikowała fragmenty przyszłego kostiumu oraz tajemnicze szkice, które mogą zdradzać jej nową stylizację.

Klum co roku organizuje tematyczne przyjęcie w Nowym Jorku, podczas którego prezentuje skomplikowane przemiany z wykorzystaniem profesjonalnego makijażu, silikonowych protez i efektów specjalnych.

Wśród ujawnionych szczegółów fani dostrzegli silikonowe elementy, specjalny plecak na plecy oraz rysunki tajemniczych stworzeń na ścianie pracowni.

Fani już próbują odgadnąć przyszły wizerunek modelki. Wśród przypuszczeń pojawiają się postacie z filmów „Substancja” i „Ciemny kryształ”.

Źródło: Instagram Heidi Klum

Amerykańska aktorka Halle Berry nie ma już prawa do opieki fizycznej nad swoim młodszym synem, 13-letnim Maceo. Wcześniej dzieliła opiekę nad chłopcem po równo z jego ojcem – francuskim aktorem Olivierem Martinezem. Obecnie, przynajmniej tymczasowo, głównym opiekunem fizycznym dziecka został Martinez.

Były mąż Holly Berry, aktor Olivier Martinez, oskarżył ją o przemoc fizyczną wobec ich 12-letniego syna Maceo. W związku z tym sąd w Los Angeles wydał tymczasowy nakaz zakazujący i zmienił harmonogram spotkań Berry z dzieckiem. Aktorka zaprzecza zarzutom, a jej adwokatka określiła oświadczenie Martineza jako bezpodstawne i wprowadzające w błąd.

29 października ekskluzywna restauracja-pizzeria w Nowym Jorku, której współwłaścicielką jest niemiecka supermodelka Heidi Klum, świętowała trzecią rocznicę otwarcia. Na uroczystości zgromadzili się bliscy gwiazdy, w tym troje jej starszych dzieci.

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