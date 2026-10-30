Ірина Білик скасувала концерт в Олександрії

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Українська співачка Ірина Білик повідомила про перенесення концерту в Олександрії, який мав відбутися 30 жовтня. Про зміну дати виступу артистка розповіла на своїй сторінці в Instagram.

Вона вийшла на зв’язок із шанувальниками та повідомила, коли відбудеться концерт замість запланованого виступу. Причину перенесення співачка в наданому повідомленні не уточнила.

Ірина Білик перенесла концерт

30 жовтня оголошено в Олександрії днем жалоби, через що Білик переносить свій виступ на понеділок, 2 листопада. Артистка наголосила, що всі квитки будуть дійсними.

"У звʼязку з оголошенням дня жалоби в місті Олександрія концерт переноситься на 2 листопада. Усі придбані квитки залишаються дійсними на нову дату", — зазначила Ірина Білик.

Зокрема, знаменитість подякувала фанатам за розуміння.

"Чекаю на зустріч з вами", — додала співачка.

30 жовтня в Олександрії оголошено Днем жалоби за жертвами трагедії, що сталася 29 жовтня, внаслідок атаки реактивним БПЛА по вокзалу у Дніпрі.

"На комунальних будівлях громади будуть приспущені Державні Прапори України. Також рекомендовано приспустити їх на будівлях державної та приватної форм власності. Цього дня скасовуємо всі розважальні заходи", — йдеться в заяві міської ради.

Про зміну дати виступу артистка розповіла на своїй сторінці в Instagram.

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