Оля Цибульська розповіла, як підтримує вагу після схуднення на понад 15 кілограмів

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Українська співачка Оля Цибульська, якій цьогоріч вдалося схуднути більш ніж на 15 кілограмів, розповіла, як зараз підтримує фізичну форму. 40-річна артистка зізналася, чи має конкретну мету щодо ваги та як поєднує правильне харчування, тренування і любов до солодощів.

За лаштунками шоу «Хто зверху?» Цибульська поділилася, що тепер не прагне досягти певного ідеалу зовнішності, а хоче почуватися комфортно у власному тілі.

«Я стільки років намагалася зробити з себе жінку мрії, що ледь не забула, чи це взагалі моя мрія. Зараз не худну до якогось «вау». Хочу дивитися у дзеркало й думати: «О, хто ця красуня!» І щоб на вагах далі лишалося 57 кілограмів», — заявила Цибульська.

Артистці вдалося знайти баланс між дисципліною та улюбленими смаколиками, від яких вона не збирається категорично відмовлятися.

«Звісно, є режим, увага до харчування, рух і п'ять тренувань на тиждень. На тарілці тепер більше білка, овочів, нормальної їжі. Але не збираюся прожити життя так, щоб на смертному одрі пишатися тим, що жодного разу не з'їла еклер. Я грішу за столом і сповідаюсь у залі. Отця звуть тренер Алехандро», — поділилася Оля.

Наразі Цибульська зосереджена на підтриманні ваги близько 57 кілограмів. Для цього вона дотримується режиму харчування, стежить за фізичною активністю та тренується п'ять разів на тиждень, водночас не відмовляючи собі в улюблених десертах.

Оля Цибульська помітно змінилася та вже скинула 12 кілограмів. Співачка зізналася, що все почалося випадково під час гастролей у США, а згодом нові звички стали частиною її життя.

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