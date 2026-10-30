Американская компания Activision извинилась за использование в игре Call of Duty: Modern Warfare 4 кадров трагедии 2022 года в сеульском районе Итхэвон в Южной Корее. Компания заявила, что полностью удалит эти фрагменты в обновлении, запланированном на 12 ноября, сообщает Korea Herald.

Обновление для игры

В заявлении, направленном южнокорейскому телеканалу MBC, Activision выразила глубокие соболезнования и искренние извинения семьям погибших, пострадавшим и всем, кого это событие глубоко затронуло или опечалило.

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Компания подчеркнула, что Call of Duty: Modern Warfare 4 является художественным произведением, призванным создать реалистичный и захватывающий игровой опыт. Activision заявила, что использование реальных новостных кадров не было направлено на то, чтобы напомнить о какой-либо трагедии, в частности о событиях в Итхэвоне, или преуменьшить причиненные ими страдания.

Реакция семей жертв

Возмущение возникло после того, как в новой части игры, сюжет которой изображает вымышленную масштабную войну на Корейском полуострове, обнаружили видео трагедии. Давка в Итхэвоне произошла 29 октября 2022 года. Семьи 159 жертв и общественные организации выразили возмущение и призвали убрать кадры из игры.

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