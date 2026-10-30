Activision видалить кадри трагедії в Ітхевоні з Call of Duty — Korea Herald
Американська компанія Activision перепросила за використання кадрів трагедії 2022 року в сеульському районі Ітхевон у Південній Кореї в грі Call of Duty: Modern Warfare 4. Компанія заявила, що повністю вилучить ці фрагменти через оновлення, заплановане на 12 листопада, повідомляє Korea Herald.
Оновлення для гри
У заяві, надісланій корейському телеканалу MBC, Activision висловила глибокі співчуття та щирі вибачення родинам загиблих, постраждалим і всім, кого ця подія глибоко зачепила або засмутила.
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У компанії наголосили, що Call of Duty: Modern Warfare 4 є художнім твором, покликаним створити реалістичний та захопливий ігровий досвід. Activision заявила, що використання справжніх новинних кадрів не мало на меті нагадати про будь-яку трагедію, зокрема про події в Ітхевоні, або применшити спричинені ними страждання.
Реакція родин жертв
Обурення виникло після того, як у новій частині гри, сюжет якої зображує вигадану масштабну війну на Корейському півострові, виявили відео трагедії. Тиснява в Ітхевоні сталася 29 жовтня 2022 року. Родини 159 жертв і громадські організації висловили обурення та закликали прибрати кадри з гри.