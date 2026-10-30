Amerykańska firma Activision przeprosiła za wykorzystanie w grze Call of Duty: Modern Warfare 4 nagrań z tragedii z 2022 roku w seulskiej dzielnicy Itaewon w Korei Południowej. Firma poinformowała, że całkowicie usunie te fragmenty w aktualizacji zaplanowanej na 12 listopada, podaje Korea Herald.

Aktualizacja gry

W oświadczeniu przesłanym koreańskiej stacji telewizyjnej MBC Activision wyraziło głębokie współczucie i szczere przeprosiny rodzinom zabitych, poszkodowanym oraz wszystkim, których to wydarzenie głęboko dotknęło lub zasmuciło.

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Firma podkreśliła, że Call of Duty: Modern Warfare 4 jest dziełem fikcyjnym, mającym zapewnić realistyczne i wciągające doświadczenie w grze. Activision oświadczyło, że wykorzystanie prawdziwych nagrań informacyjnych nie miało na celu przywoływania jakiejkolwiek tragedii, w tym wydarzeń w Itaewon, ani umniejszania cierpienia, które spowodowały.

Reakcja rodzin ofiar

Oburzenie wybuchło po tym, jak w nowej odsłonie gry, której fabuła przedstawia fikcyjną wojnę na dużą skalę na Półwyspie Koreańskim, odkryto nagranie tragedii. Do ścisku w Itaewon doszło 29 października 2022 roku. Rodziny 159 ofiar oraz organizacje społeczne wyraziły oburzenie i wezwały do usunięcia nagrań z gry.

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