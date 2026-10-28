韩国国家歌剧院将于周四在韩国首尔上演理查德·瓦格纳的《莱茵的黄金》，这是为期四年的《尼伯龙根的指环》全套歌剧制作项目的第一部。正如《韩国先驱报》报道，此前尚无韩国歌剧公司独立完成该循环全部四部作品的制作。

循环的首场演出

《莱茵的黄金》的演出将持续至周日，地点为首尔艺术中心歌剧院。该循环的其余三部歌剧计划在2029年前呈现。该项目启动之时，距离1876年《尼伯龙根的指环》首次完整演出已有150年。

公司总经理兼艺术总监朴惠珍表示，每部制作都将具有贴近当地观众的韩国特色。《莱茵的黄金》的剧情始于侏儒阿尔贝里希放弃爱情，偷走莱茵少女的黄金，并铸造出一枚赋予无限权力的戒指。

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对神话的当代解读

导演洛伦佐·菲奥罗尼将神话的重点转移到当代，涉及房地产、贷款、合同、劳工剥削和青春崇拜等主题。演出中的地下王国尼伯龙根被呈现为一座由纸箱、包装和垃圾构成的城市，而瓦尔哈拉则是一间木质装饰的大厅，钞票从中飘落。演员的面部将通过摄像机在大屏幕上播放。

洛塔尔·克尼格斯将指挥韩国国家交响乐团。沃坦一角将由亚历山大·普什尼亚克和李相敏演唱，阿尔贝里希一角由萨缪尔·尹和杨俊模演唱，弗蕾娅一角由丹妮拉·克勒和林世京演唱。普什尼亚克、尹和克勒将于周四和周六演出，李、杨和林则于周五和周日演出。

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