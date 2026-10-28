В Сеуле, Южная Корея, Корейская национальная опера в четверг представит «Золото Рейна» Рихарда Вагнера — первую часть четырёхлетнего проекта по постановке всех опер цикла «Кольцо нибелунга». Как сообщает Korea Herald, ни одна корейская оперная компания до сих пор самостоятельно не осуществляла постановку всех четырёх произведений цикла.

Первый спектакль цикла

Показы «Золота Рейна» продлятся до воскресенья в Оперном театре Сеульского центра искусств. Остальные три оперы цикла планируется представить к 2029 году. Проект начинается спустя 150 лет после первого полного исполнения «Кольца нибелунга» в 1876 году.

Генеральный и художественный директор компании Пак Хе Чжин заявила, что каждая постановка будет иметь корейский характер, близкий местной аудитории. Сюжет «Золота Рейна» начинается с того, что карлик Альберих отрекается от любви, похищает золото рейнских дев и выковывает кольцо, дающее неограниченную власть.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Современное прочтение мифа

Режиссёр Лоренцо Фиорони переносит акценты мифа в современность, обращаясь к темам недвижимости, займов, контрактов, эксплуатации труда и культа молодости. Подземное царство Нибельхайм в спектакле предстаёт городом из коробок, упаковки и мусора, а Вальгалла — залом с деревянной отделкой, где падают банкноты. Лица исполнителей будут транслироваться на большом экране с помощью камер.

Корейским национальным симфоническим оркестром будет дирижировать Лотар Кёнигс. Партию Вотана исполнят Александр Пушняк и Ли Сан Мин, роль Альбериха — Самюэль Юн и Ян Джун Мо, а Фрейю — Даниэла Келер и Лим Се Кён. Пушняк, Юн и Келер выступят в четверг и субботу, тогда как Ли, Ян и Лим — в пятницу и воскресенье.

Читай нас в