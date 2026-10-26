Козловский рассказал, как подготовился к возможным отключениям электроэнергии зимой

Украинский певец Виталий Козловский рассказал, что приобрел для дома на случай отключений электроэнергии из-за российских обстрелов.

У артиста есть зарядная станция, свечи и лампы. В то же время он признался, что полностью подготовиться к зиме в нынешних условиях невозможно.

«Да никто сейчас к зиме нормально не готов. Живем в режиме ожидания и будем смотреть, как все будет происходить. Я настраиваюсь на что-то более позитивное, но посмотрим», — отметил певец.

Козловский добавил, что, помимо практических вещей, зимой украинцам понадобится ещё кое-что важное.

«Есть зарядная станция, свечи, лампочки. И любовь тоже есть — это важно», — сказал он.

Источник: Vlik

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