Видео: Вышел финальный трейлер фильма «Дюна: Часть третья»

Опубликован финальный украинский трейлер научно-фантастического фильма «Дюна: Часть третья» (Dune: Part Three) — продолжение киноистории по мотивам романов Фрэнка Герберта. Украинская премьера картины запланирована на 17 декабря 2026 года.

События фильма разворачиваются почти через 20 лет после того, как Пол Атрид стал правителем Империи. Теперь он вынужден столкнуться с последствиями собственного правления, новыми угрозами, предательствами и масштабным заговором, в центре которого оказывается его возлюбленная Чани. На фоне восстания Полу предстоит сделать сложный выбор, от которого будет зависеть судьба самых близких ему людей.

К своим ролям вернулись Тимоти Шаламе, Зендея, Ребекка Фергюсон, Флоренс Пью, Джейсон Момоа и Хавьер Бардем. Среди новых участников актёрского состава — Роберт Паттинсон и Аня Тейлор-Джой.

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Режиссером третьей части, как и предыдущих фильмов 2021 и 2024 годов, стал Дени Вильнёв, известный также по работам «Бегущий по лезвию 2049», «Прибытие» и «Сикарио».

Студия Warner Bros. представила первый полноценный трейлер фантастического фильма «Дюна: Часть третья», который станет завершением трилогии режиссера Дени Вильнева. В украинский прокат картина выйдет 17 декабря.

Стриминговая платформа HBO Max объявила о выходе сериала «Дюна: Пророчество», который станет приквелом к оригинальным фильмам Дени Вильнева.

Вторая часть фильма «Дюна» собрала более $178 миллионов в мировом прокате за первые выходные.

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