Zdjęcie: W obwodzie odeskim pomnik Puszkinu schowano pod metalową kopułą
W Tatarbunarach w obwodzie odeskim popiersie rosyjskiego poety Aleksandra Puszkin został przykryty ozdobną metalową konstrukcją zamiast zostać zdemontowany.
Na opublikowanych zdjęciach widać, że pomnik został całkowicie zasłonięty metalową kopułą z ornamentami.
Aktywiści organizacji „Dekolonizacja. Ukraina” skrytykowali tę decyzję. Od dłuższego czasu domagają się usunięcia pomnika z przestrzeni publicznej.
Wcześniej pomnik znalazł się już w centrum skandalu z powodu remontu. Nie wiadomo na razie, kto zainicjował montaż konstrukcji i za czyje środki przeprowadzono prace.
W miejscowości Kamianka w rejonie czerkaskim zdemontowano pomnik rosyjskiego poety Aleksandra Puszkin. Pomnik usunięto w ramach procesu oczyszczania przestrzeni publicznej z symboli związanych z rosyjskim dziedzictwem kulturowym.
W Odessie pomnik rosyjskiego poety Aleksandra Puszkina zasłonięto drewnianymi płytami. Konstrukcję zainstalowali przedstawiciele służb komunalnych na bulwarze Primorskim, gdzie pomnik stoi od połowy XIX wieku.
Ministerstwo Kultury i Komunikacji Strategicznej wydało rozporządzenie dotyczące czterech zabytków w miejscowości Kamianka w obwodzie czerkaskim, które nie podlegają wpisaniu do rejestru obiektów dziedzictwa kulturowego. Teraz obiekty te można oficjalnie zdemontować.