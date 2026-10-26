W Tatarbunarach w obwodzie odeskim popiersie rosyjskiego poety Aleksandra Puszkin został przykryty ozdobną metalową konstrukcją zamiast zostać zdemontowany.

Na opublikowanych zdjęciach widać, że pomnik został całkowicie zasłonięty metalową kopułą z ornamentami.

Aktywiści organizacji „Dekolonizacja. Ukraina” skrytykowali tę decyzję. Od dłuższego czasu domagają się usunięcia pomnika z przestrzeni publicznej.

Wcześniej pomnik znalazł się już w centrum skandalu z powodu remontu. Nie wiadomo na razie, kto zainicjował montaż konstrukcji i za czyje środki przeprowadzono prace.

W miejscowości Kamianka w rejonie czerkaskim zdemontowano pomnik rosyjskiego poety Aleksandra Puszkin. Pomnik usunięto w ramach procesu oczyszczania przestrzeni publicznej z symboli związanych z rosyjskim dziedzictwem kulturowym.

W Odessie pomnik rosyjskiego poety Aleksandra Puszkina zasłonięto drewnianymi płytami. Konstrukcję zainstalowali przedstawiciele służb komunalnych na bulwarze Primorskim, gdzie pomnik stoi od połowy XIX wieku.

Ministerstwo Kultury i Komunikacji Strategicznej wydało rozporządzenie dotyczące czterech zabytków w miejscowości Kamianka w obwodzie czerkaskim, które nie podlegają wpisaniu do rejestru obiektów dziedzictwa kulturowego. Teraz obiekty te można oficjalnie zdemontować.

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