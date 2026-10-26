Фото: В Одесской области памятник Пушкину спрятали под металлическим куполом
В Татарбунарах Одесской области бюст русского поэта Александра Пушкина накрыли декоративной металлической конструкцией вместо того, чтобы демонтировать его.
На обнародованных фото видно, что памятник полностью скрыли под металлическим куполом с узорами.
Активисты организации «Деколонизация. Украина» раскритиковали такое решение. Они уже давно требуют убрать памятник из общественного пространства.
Ранее памятник уже оказывался в центре скандала из-за ремонта. Кто инициировал установку конструкции и за чьи средства были выполнены работы, пока неизвестно.
В городе Каменка Черкасского района демонтировали памятник русскому поэту Александру Пушкину. Памятник убрали в рамках процесса очистки общественного пространства от символов, связанных с русским культурным наследием.
В Одессе закрыли памятник русскому поэту Александру Пушкину деревянными плитами. Конструкцию установили представители коммунальных служб на Приморском бульваре, где памятник стоит с середины XIX века.
Министерство культуры и стратегических коммуникаций издало приказ в отношении четырёх памятников в городе Каменка Черкасской области, которые не подлежат внесению в реестр объектов культурного наследия. Теперь эти объекты официально можно демонтировать.