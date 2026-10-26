Льюис Хэмилтон рассказал об отношениях с детьми Ким Кардашьян

Автогонщик Льюис Хэмилтон тепло отозвался о четырёх детях своей возлюбленной Ким Кардашьян от рэпера Канье Уэста — Норт, Сента, Чикаго и Псалма.

Во время пресс-конференции в Остине спортсмен признался, что любит проводить время с детьми и играть с ними. Также он рассказал, что в прошлом году подарил им собаку по кличке Хейло, которая стала новым членом семьи.

Источник: Daily Mail.

Американская телезвезда Ким Кардашьян рассказала, что ей помогают пять нянь, которые по очереди ухаживают за её четырьмя детьми от Канье Уэста.

13-летняя Норт Уэст, старшая дочь Ким Кардашьян и Канье Уэста, стала героиней нового номера журнала Dazed.

Американская звезда Ким Кардашьян заплатила штраф в размере $1,26 млн после того, как Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) предъявила ей обвинение в незаконном продвижении схемы криптовалютных инвестиций в Instagram.

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