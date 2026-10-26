Видео: Елена Светлицкая выступила в шоу «Голос страны»

Украинская актриса Елена Светлицкая приняла участие в 14-м сезоне песенного конкурса «Голос страны», исполнив композицию певицы Гайтаны «Одинокая босса».

Во время выступления актрисы к ней повернула свое кресло Наталья Могилевская, в команду которой и попала исполнительница. Другая судья шоу, Тина Кароль, объяснила отсутствие своего выбора уже сформированной командой участников. За кулисами Светлицкую поддерживал ее избранник, актер Тарас Цимбалюк, который поздравил ее на сцене с букетом роз.

«Для меня этот шаг означает идти к своим мечтам несмотря ни на что! Кажется, в стране война, и мы не живём, а выживаем. И именно так я себя иногда чувствую. Как и все мы. Но «Голос» стал для меня тем маяком, который словно вдохнул в меня новую жизнь. Вспомнить ту маленькую Оленку, которая так хотела петь с детства и давала концерты в бабушкином доме вместе со своими сестрами. Думаю, такие тёплые воспоминания есть не только у меня. А ещё я поняла, что когда ты начинаешь сиять — тебя всё равно будут осуждать. Неважно — ты актриса или продавщица из сельского магазина, ты знаменитость или просто мама в декрете… О тебе всё равно будут говорить разное. Так в чём же тогда разница, если у тебя есть мечта, которая обязательно должна сбыться?» — поделилась Елена Светлицкая.

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Источник: телешоу «Голос страны».

Артем Пивоваров стал четвертым тренером нового сезона «Голоса страны». Он присоединится к Тине Кароль, Наталье Могилевской и MONATIKу.

В Варшаве состоялся суперфинал европейского сезона «Голоса страны». Прямой эфир прошел при поддержке польского телеканала Telewizja Polska (TVP).

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