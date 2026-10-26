Відео: Олена Світлицька заспівала на Голосі країни

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Українська акторка Олена Світлицька взяла участь у 14-му сезоні пісенного конкурсу «Голос країни», виконавши композицію співачки Гайтани «Самотня босса».

Під час виступу акторки до неї повернула своє крісло Наталія Могилевська, до команди якої й потрапила виконавиця. Інша суддя шоу, Тіна Кароль, пояснила відсутність свого вибору вже сформованою командою учасників. За лаштунками Світлицьку підтримував її обранець, актор Тарас Цимбалюк, який привітав її на сцені з букетом троянд.

«Для мене цей крок означає йти до своїх мрій попри все! Здається, в країні війна і ми не живемо, а виживаємо. І саме так я себе інколи відчуваю. Як всі ми. Але «Голос» став для мене тим маяком, який наче вдихнув у мене нове життя. Згадати ту маленьку Оленку, яка так хотіла співати змалечку і давала концерти в бабусиній хаті разом зі своїми сестрами. Гадаю, такі теплі спогади є не тільки в мене. А ще я зрозуміла, що коли ти починаєш сяяти – тебе все одно засудять. Не важливо – ти акторка чи продавець із сільського магазину, ти відома чи просто мама в декреті… Про тебе все одно будуть говорити різне. То яка тоді різниця, якщо в тебе є мрія, яка точно має здійснитися?» — поділилася Олена Світлицька.

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Джерело: телешоу «Голос країни».

Артем Пивоваров став четвертим тренером нового сезону «Голосу країни». Він приєднається до Тіни Кароль, Наталії Могилевської та MONATIKа.

У Варшаві відбувся суперфінал європейського сезону Голосу країни. Прямий ефір пройшов за підтримки польського мовника Telewizja Polska (TVP).

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