Film: Olena Svitlytska zaśpiewała w programie „Głos kraju”

Ukraińska aktorka Olena Svitlytska wzięła udział w 14. sezonie konkursu piosenki „Głos kraju”, wykonując utwór piosenkarki Gaitany „Samotna szefowa”.

Podczas występu aktorki Natalia Mogilewska obróciła w jej stronę swoje krzesło, a wykonawczyni dołączyła do jej drużyny. Inna jurorka programu, Tina Karol, wyjaśniła brak swojego wyboru już ukształtowaną drużyną uczestników. Za kulisami Svitlycką wspierał jej partner, aktor Taras Cymbaliuk, który powitał ją na scenie z bukietem róż.

„Dla mnie ten krok oznacza podążanie za marzeniami mimo wszystko! Wydaje się, że w kraju trwa wojna i my nie żyjemy, a raczej walczymy o przetrwanie. I właśnie tak czasami się czuję. Tak jak my wszyscy. Ale program „Głos” stał się dla mnie tym latarnią morską, która jakby tchnęła we mnie nowe życie. Przypomniałam sobie tę małą Olenkę, która od najmłodszych lat tak bardzo chciała śpiewać i dawała koncerty w babcinym domu razem ze swoimi siostrami. Myślę, że takie ciepłe wspomnienia mam nie tylko ja. Zrozumiałam też, że kiedy zaczynasz błyszczeć – i tak cię osądzą. Nie ma znaczenia, czy jesteś aktorką, czy sprzedawczynią w wiejskim sklepie, czy jesteś sławną osobą, czy po prostu mamą na urlopie macierzyńskim… I tak będą o tobie mówić różne rzeczy. Jaka więc jest różnica, skoro masz marzenie, które z pewnością musi się spełnić?” – powiedziała Olena Svitlytska.

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Źródło: program telewizyjny „Głos kraju”.

Artem Piwowarow został czwartym trenerem nowego sezonu programu „Głos Kraju”. Dołączy do Tiny Karol, Natalii Mogilewskiej i MONATIKA.

W Warszawie odbył się superfinał europejskiego sezonu programu „Głos kraju”. Transmisja na żywo odbyła się przy wsparciu polskiej stacji Telewizja Polska (TVP).

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