视频：奥莱娜·斯维特利茨卡在《乌克兰之声》中献唱

乌克兰女演员奥莱娜·斯维特利茨卡参加了第14季歌唱比赛《国家之声》，演唱了歌手盖塔娜的歌曲《孤独的女老板》。

在表演过程中，娜塔莉亚·莫吉列夫斯卡转过椅子选中了她，这位女歌手最终加入了她的团队。 该节目的另一位评委蒂娜·卡罗尔则解释说，由于她的战队名额已满，因此没有选择这位选手。在后台，斯维特利茨卡的男友——演员塔拉斯·茨姆巴柳克一直支持着她，并在舞台上送上了一束玫瑰向她表示祝贺。

“对我来说，这一步意味着不顾一切地追寻自己的梦想！感觉国家正处于战时，我们不是在生活，而是在求生。有时我确实有这种感觉。 我们大家都是如此。但《好声音》对我来说就像一盏灯塔，仿佛为我注入了新的生命。我想起那个小奥伦卡，她从小就渴望唱歌，还曾和姐妹们一起在奶奶家里举办过演唱会。 我想，这样的温暖回忆不仅属于我一个人。而且我明白了，当你开始闪耀时——人们总会对你指指点点。 无论你是女演员，还是乡村小店的售货员；无论你是名人，还是只是个正在休产假的妈妈……人们总会对你议论纷纷。既然如此，如果你有一个注定要实现的梦想，那又有什么区别呢？”——奥莱娜·斯维特利茨卡如是说。

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来源：电视节目《国家之声》。

阿尔捷姆·皮沃瓦罗夫成为新赛季《国家之声》的第四位导师。他将与蒂娜·卡罗尔、娜塔莉亚·莫吉列夫斯卡娅以及MONATIK一同担任导师。

《国家之声》欧洲季的超级总决赛在华沙举行。本次直播得到了波兰广播电视公司（Telewizja Polska，TVP）的支持。

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