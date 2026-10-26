В Украине стартовал Национальный тест по медиаграмотности — как принять участие

26 октября в Украине началось проведение Национального теста по медиаграмотности, который позволяет проверить свои навыки работы с информацией.

«Россия активно использует дезинформацию как инструмент войны против Украины. В то же время развитие искусственного интеллекта создает новые вызовы: поддельные видео, голоса и изображения становится все сложнее распознавать. Именно поэтому медиаграмотность — необходимый навык для каждого. Национальный тест помогает проверить, насколько хорошо мы умеем анализировать информацию, распознавать манипуляции и защищать себя в цифровой среде. Приглашаю всех присоединиться и проверить свои знания», — отметила вице-премьер-министр по гуманитарной политике — министр культуры Татьяна Бережная.

В этом году команда Министерства культуры Украины разработала тест, состоящий из пяти тематических блоков: достоверность и влияние информации, социальные сети, ответственное и этичное поведение в СМИ, фактчекинг, кибергигиена и безопасность в сети.

Участникам предложат найти правильные решения в знакомых жизненных ситуациях. Например, как поступить, если в мессенджере распространяется срочное сообщение об эвакуации, знакомый присылает подозрительное видео, в соцсетях появляется эмоциональный сбор средств или кто-то предлагает перейти по ссылке для получения денежной помощи.

Особое внимание уделено искусственному интеллекту, дипфейкам, защите персональных данных и информационной безопасности во время войны. Вопросы помогают понять, как проверять контент, распознавать мошеннические схемы и ответственно распространять информацию.

Каждый вопрос имеет четыре варианта ответа. Пояснения к заданиям помогают участникам разобраться в правильных решениях и распространенных ошибках. Таким образом, тест дает возможность одновременно проверить знания и усовершенствовать навыки.

Сразу после прохождения участники получат результат с диаграммой и оценкой своих компетенций. В зависимости от количества правильных ответов можно получить один из четырёх уровней: «Новичок», «Начинающий», «Почти гуру» или «Гуру».

Также участники смогут скачать сертификат, поделиться результатом в социальных сетях и просмотреть его в личном кабинете «Мое образование».

Как пройти тест?

Перейти на платформу «Дия.Образование». Зарегистрироваться или войти в свою учетную запись. Ответить на 25 вопросов и получить результат.

Об этом сообщает Министерство культуры.

Напомним, что в Украине готовят новую стратегию развития медиаграмотности до 2030 года.

Кибербезопасность, вербовка, манипуляции и ИИ: как защитить детей в информационной войне.

30 июня Кабинет министров Украины одобрил распоряжение о Стратегии коммуникаций в сфере предотвращения и противодействия коррупции на 2026–2030 годы, а также утвердил оперативный план мероприятий по ее реализации на 2026–2028 годы.

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